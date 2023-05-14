أرباح البنك الإسلامي الفلسطيني تنمو بنسبة 29.98% في الربع الأول من العام 2023

رام الله - دنيا الوطنأعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن نتائجه المالية للربع الأول من العام 2023 والتي أظهرت نمواً في الأرباح بنسبة 29.98% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.ووفقاً للبيانات المالية فقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة 4,369,554 مليون دولار مقارنة مع 3,361,754 دولار في نفس الفترة من العام 2022، كما أظهرت البيانات ارتفاع موجودات البنك من 1,516,335,930 مليار دولار مع نهاية العام 2022 إلى 1,545,451,997 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 1.92%، فيما بلغ مجموع المطلوبات 1,392,230,139 مليار دولار وذلك مقارنةٍ بـ 1,367,874,819 مليار دولار مع نهاية العام 2022 بارتفاعٍ بلغت نسبته 1.78%.كما أظهرت البيانات المالية للبنك ارتفاع حقوق الملكية إلى 153,221,858 مليون دولار مقارنةً مع 148,461,111 مليون دولار نهاية العام 2022 وبنسبة 3.21%، كما نمت ودائع العملاء إلى 1,299,510,621 مليار دولار وذلك صعوداً من 1,236,609,601 مليار دولار نهاية العام 2022 وبنمو بلغت نسبته 5.09%، فيما ارتفع صافي التمويلات الائتمانية المباشرة إلى 927,786,361 مليون دولار وذلك صعوداً من 898,219,397 مليون دولار مع نهاية العام 2022 وبنسبة 3.29%.وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذه النتائج الإيجابية تتماشى مع السياسات التي أقرها مجلس الإدارة والتي تضمن الحفاظ على وتيرة النمو المطلوبة، كما أنها تأتي بفضل اتباع أفضل المعايير والممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر وزيادة الاستثمار في التقنيات الرقمية، وهو ما مكن البنك من تجاوز التحديات المستمرة المحيطة والمتمثلة في عدم الاستقرار السياسي وعدم الانتظام في صرف رواتب موظفي القطاع العام والتذبذب في أسعار صرف العملات وغيرها، مبيناً في الوقت نفسه أن هذه النتائج تؤكد متانة المركز المالي للبنك واستقراره ونجاح خططه التطويرية في رفع جودة الخدمة للعملاء وتحقيق مصالح المستثمرين.وأضاف السعدي: "هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا توجيهات مجلس الإدارة وخططه المعدة مسبقاً والتنفيذ الكفؤ لها من قبل كافة المراتب الإدارية في البنك وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على التزام كافة أعمال البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".وبين السعدي أن البنك واصل خلال الربع الأول من العام الحالي إنجازاته على صعيد تقديم خدمات مصرفية متطورة للعملاء وذلك من خلال توسيع شبكة الصرافات الآلية والتحضير لإطلاق بطاقات جديدة تساهم في تعزيز توجيه العملاء نحو حلول الدفع الإلكتروني بالإضافة لإطلاق حملات ومنتجات جديدة تلبي تطلعات العملاء وتعزز تجربتهم المصرفية وترفع من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، قال السعدي إن البنك قدم خلال الربع الأول للعام الحالي دعمه لأكثر من 50 جهة غالبيتها في قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما قطاعين حيويين وأساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً أن هذه النتائج المالية الإيجابية ستنعكس إيجاباً على برنامج المسؤولية المجتمعية الخاص بالبنك.وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.