برقيات تضامن دولية ردا على رسالة استغاثة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

رام الله - دنيا الوطنتلقى المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية برقيات تضامن مع الشعب الفلسطيني من عدد كبير من البرلمانيين والأحزاب الصديقة في مختلف دول العالم ردا على نداء استغاثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وكان المركز قد وجه رسالة متطابقة وبعدة لغات إلى عدد من الاحزاب الصديقة واعضاء البرلمانات في الولايات المتحدة الاميركية ودول اوروبية وعربية.وطالبت الرسالة اعضاء البرلمانات بعمل كل ما يستطيعون من اجل الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الاسرائيلي ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ النكبة التي نحيي ذكرى مرور ٧٥ عاما عليها دون قدرة العالم على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.وطالبت الرسائل أعضاء البرلمانات بالقيام بالضغط على حكوماتهم للتدخل لوقف العدوان بشكل فوري وسريع وضمان عدم تكراره ووقف سياسة الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل لتصفية المواطنين الفلسطينيين في عمليات إعدام ميداني فعلي دون محاكمة وخارج إطار القانون.