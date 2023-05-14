شؤون فلسطينية

الديمقراطية: نهنئ شعبنا ومقاومته بالانتصار الذي حققته في معركة "ثأر الأحرار"

رام الله - دنيا الوطن
هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد بالانتصار الذي حققته على العدو الإسرائيلي في معركة "ثأر الأحرار" والتي شكلت بصمودها وتماسكها والتفافها حول المقاومة الفلسطينية حصناً منيعاً في التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

وتوجهت الجبهة في بيان صدر عنها "بالتحية للمقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية التي جابهت الاحتلال بشكل موحد في الميدان في إطار غرفة العمليات المشتركة دفاعاً عن حاضنتها الشعبية وتصدياً للعدوان الإسرائيلي وأفشلت بوحدتها وصمودها مخططات العدو الإسرائيلي ومشاريعه العدوانية في شق صفوف شعبنا والنيل من عزيمتهم".

وقالت الجبهة وهي تعزي ذوي الشهداء وجماهير شعبنا ومقاومته الباسلة بالشهداء الأبطال إن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، إن «يوم الانتصار في معركة "ثأر الأحرار"، هو يوم وطني بامتياز للشعب الفلسطيني الذي توحد في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وأفشل مشاريعه العدوانية".

وأضافت الجبهة "المقاومة الفلسطينية اعتمدت استراتيجية دخلت المعركة من خلالها موحدةً بكل ما تملك من طاقات وامكانيات، دفعت حكومة نتنياهو لاستجداء وقف إطلاق النار أكثر من مرة ورضوخه لشروط المقاومة".

وختمت الجبهة بيانها مثمنة الجهود المصرية التي بذلت لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أبناء شعبنا في قطاع غزة عبر اتفاق وقف إطلاق النار والذي يتضمن وقف استهداف المدنيين والأفراد وهدم البيوت.

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