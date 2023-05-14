العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان على غزة





رام الله - دنيا الوطنأشادت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزه جمهورية مصر العربية على دورها في وضع حد للعدوان المتواصل منذ 5 أيام على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر إن الاحتلال مهما امتلك من قوة لا يستطيع كسر إرادة شعبنا الفلسطيني.وأشاد المصري بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزه في وجه العدوان، مؤكدا أن "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام هو الرد الأقوى على كل جرائم الاحتلال.وندد المصري بصمت العالم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأن ما يجري في غزة والضفة والقدس من تمادي لجرائم دولة الاحتلال هو بسبب صمت العالم، فعندما يقتل الفلسطيني لا أحد يندد بينما يغضب العالم كله لجرح إسرائيلي محتل للأرض الفلسطينية.