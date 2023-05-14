شؤون فلسطينية

الشخصيات المستقلة تثمن جهود مصر وقطر والأمم المتحدة في وقف العدوان على غزة

الشخصيات المستقلة تثمن جهود مصر وقطر والأمم المتحدة في وقف العدوان على غزة
ياسر الوادية
رام الله - دنيا الوطن
ثمن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع، الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والأشقاء في قطر والأصدقاء في الأمم المتحدة، وأصدقاء الشعب الفلسطيني في وقف العدوان على غزة، وحقن الدم الفلسطيني.

وأكد الدكتور ياسر الوادية في تصريح صحفي صادر عن مكتبه على ضرورة البناء على دور الأشقاء في مصر والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والضغط على الاحتلال لوقف كافة أشكال العدوان التي يمارسها ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس.

وأضاف الوادية أن شعبنا ذاق ويلات الحروب التي فرضت عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودفع أثمانًا باهظة في مسيرته النضالية ومقاومته للاحتلال، وقال: آن الأوان لأن ينصف العالم شعبنا ويقف إلى جانبه ويعمل على تحقيق تطلعاته وأمانيه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وبعث الوادية بتحياته لكافة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإلى أهالي الشهداء والجرحى والأسرى وكل من تعرض للأذى من قبل الاحتلال، وخص بالذكر أيضًا الذين هدمت بيوتهم وقصفها الاحتلال بالطائرات، في جريمة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والدولية.

ودعا الوادية المجتمع الدولي إلى الكف عن سياسة الكل بمكيالين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد شعبنا وأطفالنا وشبابنا ونسائنا وشيوخنا.

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