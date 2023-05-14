وزارة الخارجية والمغتربين: نعرب عن تعازينا الحارة لبوركينافاسو

رام الله - دنيا الوطناعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها الحارة لبوركينافاسو الصديقة "بضحايا الهجوم الارهابي على مزارعين في قرية يولو في محافظة شيريبا في ولاية بوكل دو موهون، والذي أودى بما لا يقل عن ثلاثة وثلاثون ضحية من المزارعين المدنيين".وأكدت الوزارة في بيان لها على تضامن دولة فلسطين مع بوركينافاسو الصديقة، وتُعبر عن ثقتها بقدرتها على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها، كما وتتقدم الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.