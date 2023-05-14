غزة: التعليم تتفقد آثار العدوان على المدارس

تفقدت وفود من وزارة التربية والتعليم العالي والمديريات آثار العدوان على المدارس.





وتم الاطلاع على مجمل الخسائر والأضرار التي لحقت بالمباني المدرسية، كما تم متابعة جهود أعمال الصيانة وتنظيف وتهيئة المدارس والتأكد من خلوها من أية عوائق استعداداً لاستئناف الدراسة في المدارس يوم غدٍ الاثنين 15/5/2023.





كما تم الاطلاع على الخطة التفصيلية التي ستنفذها المدارس لاستقبال الطلبة خاصة في مجال الدعم النفسي ومحاولة تخليصهم من آثار العدوان الغاشم.





وكانت الوزارة عبّرت عن استنكارها الشديد للعدوان الصهيوني على أبناء شعبنا في غزة والذي استهدف كافة مناحي الحياة ومنها المجال التعليمي، حيث استشهد 8 طلبة وتعرض عدد كبير من الطلبة والعاملين لإصابات مختلفة، وتضررت 9 مدارس حكومية، و9 رياض أطفال، ومدرسة خاصة.













رام الله - دنيا الوطن