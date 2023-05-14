شؤون فلسطينية

فريق "فلسطين على القمة" يبدأ تسلق جبل كلمنجارو

فريق "فلسطين على القمة" يبدأ تسلق جبل كلمنجارو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ فريق "فلسطين على القمة" رحلة لتسلق قمّة "أوهورو" على جبل "كلمنجارو" في تنزانيا، ضمن مشروع يسعى لتسلّق أعلى القمم والجبال حول العالم؛ لإعلاء علم فلسطين، وصوت أهلها وقضاياهم.

وسيضم الفريق، الذي يتسلق قمّة أعلى جبل منفرد بذاته في العالم، 19 متسلقًا ومتسلقة يمثلون مختلف المدن الفلسطينية من الشمال حتى الجنوب، متبنيًا قضية المبعد صلاح الحموري، للتعبير عن رفض الاعتقال الإداري والترحيل القسري والنفي.

وقال قائد ومؤسس الفريق، خليل غرّة: "بدأنا مشوارنا في جبل أرارات عام 2022 والآن نتحضر لتسلّق قمة كليمنجارو، أعلى قمّة في القارة الإفريقية، حيث ستليها في العام المقبل قمة جبل إلبروس، أعلى قمة في أوروبا".

وأوضح أن الهدف هو تسلّق "القمم السبعة الأعلى في جميع القارات وأن نطرح قضايا فلسطينية على الرأي العام، وأن ندمج ما بين المغامرة والتحدي والرياضة والنضال والنشاط السياسي".

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