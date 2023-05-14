مصطفى البرغوثي يطالب بمحاكمة قتلة الإعلامية شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنطالب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية وإجبار إسرائيل القبول بها والانصياع لقراراتها لضمان محاكمة قتلة الإعلامية البارزة شيرين أبو عاقلة التي يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهادها، سيما وأن كافة الدلائل والمعطيات تؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي ارتكب جريمة قتلها باستهدافها المتعمد ولا مجال للتشكيك في ذلك.كما طالب البرغوثي أيضا بضرورة محاكمة من تسببوا وشاركوا بقتل إثنين وخمسين صحفيا فلسطينيا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى تجاهل محاكمة المجرمين أمر خطير يشجعهم على الإمعان في القتل والإجرام مؤكدا أن هذه الجرائم لن تحجب عن عيون العالم بشاعة الاحتلال و ممارساته في فلسطين و لن تسكت الصوت المطالب برحيل الاحتلال و انهاء نظام الابرتهايد و التمييز العنصري.وتوجه البرغوثي بالتحية لفرسان الحقيقة الإعلاميين والإعلاميات البواسل الذين ورغم ما يتعرضون له من مخاطر إلا أنهم ماضون في أداء دورهم المهم في خضم تصدي الشعب الفلسطيني لأطول احتلال في التاريخ الحديث.