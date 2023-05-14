المسار الثوري: عشرات المدن الأوروبية ستخرج في ذكرى النكبة الـ 75 دعمًا للمقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المسار الثوري البديل إن نحو 80 مدينة أوروبيّة وأمريكيّة وكندية وفي أمريكا الجنوبية ستخرج هذا الأسبوع في مظاهرات ومسيرات شعبية لإعلان تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار، وإحياءً للذكرى الـ 75 على النكبة المستمرة منذ العام 1948، ودَعماً للمقاومة الباسلة في مواجهة العدوان المستمر على شعبنا في قطاع غزّة وعموم فلسطين المحتلة.ودعت الحركة في بيان خاص "أنصار المقاومة وحركات التّحرر وقوى التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فعاليات ذكرى النكبة الـ 75 للتأكيد على مواصلة النّضال وإعلان وقوفها خلف المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفلسطين والمنطقة حتى تحقيق العودة والتحرير والنّصر".وتقدمت بالتحية إلى "أبطال أذرع المقاومة الفلسطينية، وبخاصة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التي تقود معركة "ثأر الأحرار" رَدأً على العدوان على شعبنا وفي مواجهة سياسات الاغتيالاتالتي تستهدف المقاومة وقياداتها الميدانية".