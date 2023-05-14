شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة بغزة تصدر أول رخصة للمولدات التجارية

سلطة الطاقة بغزة تصدر أول رخصة للمولدات التجارية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، اليوم الأحد، أول رخصة خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من المولدات التجارية، حيث قام رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل بتسليمها لزكريا عودة، بحضور أحمد أبو العمرين مدير عام المشاريع والطاقة في سلطة الطاقة، ومحمد الشيخ سلامة مسئول ملف المولدات في شركة توزيع الكهرباء في غزة.

وأكد إسماعيل على ضرورة إسراع جميع أصحاب المولدات لإتمام الخطوات والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه تنظيم العمل، وإضفاء الصفة القانونية عليه، وحفظ الحقوق لكلا الطرفين (صاحب المولد والمواطن) على حد سواء.

بدوره، أوضح أبو العمرين أن سلطة الطاقة تقوم بمنح هذه الرخصة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية من المولدات الخاصة بهدف تحقيق شروط الأمن والسلامة الخاصة بعمل المولدات التجارية وضمان عملها بشكل آمن وموافق للأنظمة ذات العلاقة.

وبين أن هذه الرخصة ستكون نافذة لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها ما لم تخاف الشروط الواجب توافرها، مشيرا إلى أن لسلطة الطاقة الحق في إلغاءها إذا اقتضى الأمر.

وفي سياق متصل، ثمن زكريا سعيد عودة (صاحب المولد) عاليا دور سلطة الطاقة في الحفاظ على إجراءات السلامة وتنظيم العمل بما يخص قطاع المولدات التجارية، ووضع الإجراءات الناظمة التي من شأنها الارتقاء بالقطاع التجاري وحفظ حقوق المواطن، مشيرا إلى أنه يدعو جميع أصحاب المولدات على أن يحذوا حذوه بالانتهاء سريعا من إجراءات الحصول على الرخصة.

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