طالع: التعليم بغزة تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني





وأوضحت الوزارة أن بقية المباحث يتم إعداد الاختبارات على مستوى المدرسة وتكون في المحتوى الدراسي للفترة الرابعة (ما بعد امتحان نصف الفصل).



وأضافت أن جميع الاختبارات تنتهي بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 29/5/2023م، مشيرة إلى أن فرع الاقتصاد المنزلي والفرع الزراعي تكون جميع الاختبارات على مستوى المدرسة.



وأكدت بأن تقويم الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي يكون على أساس أولاً التقويم مستمر خلال الفترة الدراسية الرابعة ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته، ويواصل طلبة الصفوف (1-4) دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة، وثانياً لا يتم إجراء أوراق عمل للطلبة أو جداول مدرسية، ودوام الطلبة ينتهي نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 22/5/2023م.



وسيتم توزيع كشوف العلامات لجميع الصفوف من( الصف الأول حتى الصف الحادي عشر) يوم الإثنين الموافق: 5/6/2023م، فيما تبدأ إجازة المعلمين يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023م.









رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم العالي - الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023م من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الحادي عشر بفروعه، للاختبارات الموحدة على مستوى المديريات.