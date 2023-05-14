الصالحي يهاتف قيادة الحزب الشيوعي الأردني مهنئًا بنجاح مؤتمره الثامن

رام الله - دنيا الوطن

هاتف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، فرج طميزة وسعود قبيلات ونضال مضية، مهنئاَ بنجاح أعمال المؤتمر العام الثامن للحزب الشيوعي الأردني الشقيق، وبإنتخاب قبيلات أميناَ عاماَ للحزب ومضية نائباَ للأمين العام.







كما أعرب عن تقديره لدور الأمين العام السابق فرج طميزة، متمنياَ له دوام الصحة والعطاء.

وفي رسالة تهنئة رسمية باسم اللجنة المركزية لحزب الشعب، عبر الصالحي عن أسمى عبارات التهنئة والتبريكات باستعادة وحدة الشيوعيين الأردنيين ونجاح أعمال مؤتمرهم العام الثامن، متمنياَ أن تشكل نتائجه التنظيمية والسياسية، رافعة هامة في تعزيز مكانة الحزب على كل الصعد وفي سبيل حماية المصالح الوطنية والاجتماعية والديمقراطية للوطن والشعب الأردني الشقيق.وأكد على استمرار ترسيخ وتعميق العلاقة التاريخية بين الحزبين، بما يعزز الدور المشترك في مجابهة الاحتلال والقوى الإمبريالية وإفشال مخططاتهم الاستعمارية، والدفاع عن المصالح الوطنية والاجتماعية للشعبين الشقيقين، ودعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني.