محميات فلسطين: الماء ضروري لاستدامة الطيور المهاجرة

أكد موقع "محميات فلسطين" على أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للطيور المهاجرة والذي يصادف الثالث عشر من شهر أيار من كل عام والذي يأتي تحت شعار (الماء: الحفاظ على حياة الطيور) لما للماء من أهمية للطيور المهاجرة.





وقال "محميات فلسطين" إن استدامة الطيور تتطلب توفر المياه لها، حيث الطيور المهاجرة تعتمد على المياه والموائل مثل البحيرات والأنهار والجداول والبرك والمستنقعات والأراضي الرطبة الساحلية من أجل التكاثر وهو ما يتطلب الحفاظ على هذه المكونات لحماية الطيور بمختلف أنواعها.





وبينت بأن الأراضي الفلسطينية فيها العديد من الموائل ذات الأهمية مثل وادي غزة في قطاع غزة وبرك سليمان جنوب بيت لحم و مرج بن عامر في جنين الذي يصبح في موسم الشتاء موئل مائي.









وأضاف "محميات فلسطين" بأن النظم المائية في العالم أصبحت مهددة بشكل متزايد وفي فلسطين بسبب الأنشطة البشرية المختلفة والتحضر السريع ومع تغير المناخ والتلوث والعوامل والأنشطة الأخرى التي تهدد وتؤثر على النظم المائية.





وأشارت إلى أن الموقع يسعى من خلال الأنشطة التي ينفذها مع الشركاء وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية لتعزيز الوعي بأهمية الطيور المهاجرة وفي المواقع الغنية بها ولحمايتها من الصيد الجائر، حيث نفذت مؤخرا مع الجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة عدد من الجولات التعريفية إلى منطقة مرج بن عامر في جنين وبالإضافة إلى إصدار قائمة بأسماء الطيور في المنطقة بدعم من مؤسسة هانس زايدل.







رام الله - دنيا الوطنوكانت قد أصدرت من خلال مشروع محميات فلسطين وتنفيذ الجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة كتابا بعنوان (دليل حماية الحياة البرية) يتضمن الحيوانات والطيور المحمية والممنوع الاتجار بها أو صيدها).