شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: إسرائيل دولة عنصرية تمارس الإرهاب المنظم

الجبهة العربية الفلسطينية: إسرائيل دولة عنصرية تمارس الإرهاب المنظم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية: إن ما تمارسه إسرائيل طوال الأيام الماضية من عدوان على أهلنا في قطاع غزة من قصف وتدمير للبيوت على رؤوس قاطنيها ومن استهداف للمواطنين بشكل مباشر أدى إلى استشهاد 33 شهيدا حتى اللحظة منهم 6 أطفال و3 نساء ومسنين، وإصابة أكثر من 111 مواطن بينهم 36 طفلا و21 امرأة إنما يؤكد إصرار حكومة الاحتلال على استهداف المدنيين لإيقاع أكبر الخسائر في صفوف شعبنا.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم الأحد: أننا ندين وبشدة هذا العدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة وما ارتكبته صباح اليوم من جريمة في مخيم بلاطة بمدينة نابلس أدت الى ارتقاء شهيدين، فإنها تؤكد أن الاحتلال هو الوحيد الذي يتحمل مسئولية تصعيد عدوانه، وعليه أن يدرك أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي وسيدافع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة، فلا يعقل أن تبقى إسرائيل طليقة اليد في ارتكاب جرائمها وقتما شاءت وكيفما تريد، دون رادع من قانون ا=أو خوف من محاسبة.

وتابعت: ونحن نؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وحقه في الدفاع عن نفسه، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياته بإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونابلس وكافة المدن والقرى الفلسطينية واتخاذ إجراءات جدية وملموسة لمعاقبة الاحتلال، والتدخل الفوري والعاجل لكبح جماح إسرائيل وإلزامها بوقف عدوانها الغاشم وقتلها الممنهج الذي تمارسه بحق شعبنا، فلا يعقل أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون.

وتوجهت الجبهة برسالتها إلى أهلنا في قطاع غزة ونابلس وكافة مدننا وقرانا ومخيماتنا داعية إلى مزيد من الثبات والصمود الذين عهدناهما فيكم وأصبحتم بهما عنواناً لكل شعوب الأرض، وعلموا المحتل درساً لا ينساه بأن هذا الشعب عصي على الانكسار ولن يرضخ أبداً مهما استوحشت آلة القتل الصهيونية وعلموهم أيضا أن كل شهيد يسقط فينا يزيدنا ثباتاً واستبسالاً ويقربنا أكثر من تحقيق حلمنا في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولتسجلوا بتلاحمكم وتعاضدكم مشهد آخر من أسطورة الصمود والتحدي الذي سجلتموها خلال سنوات نضالكم الدؤوب في مواجهة عدو الإنسانية الأول ومنبع الإرهاب في العالم.
 
وأكملت: إن الجبهة العربية الفلسطينية وهي تترحم على أرواح الشهداء الأبرار فإنها تؤكد ان دماء الشهداء التي سالت اليوم في بلاطة لتمتزج مع دماء شهداء غزة إنما تجسد وحدة شعبنا التي يجب ان نعمل بكل جدية وحرص على استعادتها وتعزيزها وتخليصها مما علق بها نتيجة لسنوات الانقسام لتتكاثف كل الجهود الفلسطينية في مواجهة الاحتلال كل في موقعه وبقدراته فالمعركة مع الاحتلال طويلة واولى متطلبات صمودنا هو الوحدة الوطنية الصخرة التي تحطمت عليها كل مؤامرات الاحتلال.

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