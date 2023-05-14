شؤون فلسطينية

الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمقبرة بيت لاهيا شمال غزة

الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمقبرة بيت لاهيا شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، استهداف الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة مقبرة بيت لاهيا في محافظة الشمال، ما أدى إلى تدمير أجزاء منها، مشيرةً إلى أن استهداف المقابر يُعد مؤشرًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة الأموات.

وأضافت: "ليس بغريب على الاحتلال الذي يرتكب جرائم حرب يومية بحق الشعب الفلسطيني ويستهدف بطائراته وأسلحته الثقيلة الأطفال والنساء والشيوخ والمنازل الآمنة أن يرتكب جريمة أخرى بحق الأموات في قبورهم".

وطالبت الأوقاف الأمتين العَربية والإسلامية وجميع أحرار العالم بالتحرك العاجل من أجل نصرة فلسطين وشعبها ومساجدها ومقدساتها، كما طالبت علماء الأمة وخطباءها بأخذ دورهم الحقيقي في نصرة الشعب الفلسطيني.


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الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمقبرة بيت لاهيا شمال غزة

الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمقبرة بيت لاهيا شمال غزة

الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمقبرة بيت لاهيا شمال غزة

الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمقبرة بيت لاهيا شمال غزة

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الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمقبرة بيت لاهيا شمال غزة

الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمقبرة بيت لاهيا شمال غزة

الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمقبرة بيت لاهيا شمال غزة

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