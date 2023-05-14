شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/19) للتحميل اضغط هنا، إضافة إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/19) للتحميل اضغط هنا.

وشددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما أكدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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