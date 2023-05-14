شؤون فلسطينية

الطالبة شهد لبادة من جامعة النجاح الوطنية تحصد المركز الأول لجائزة اختيار الجمهور

الطالبة شهد لبادة من جامعة النجاح الوطنية تحصد المركز الأول لجائزة اختيار الجمهور
رام الله - دنيا الوطن
بعد ترشيحها لتمثيل جامعة النجاح الوطنية في هاكاثون الحوسبة الكمية في أبو ظبي، حصلت الطالبة شهد لبادة من برنامج هندسة الحاسوب في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وفريقها المشارِك والمكون من مختلف دول العالم، على المركز الأول في "جائزة اختيار الجمهور" (Audience Choice Award).، حسب تصويت الجمهور.

حيث شارك في فعاليات الهاكثون الدولي في علم الحوسبة الكمية مجموعة من الطلبة من مختلف الجامعات الفلسطينية، وتم تنظيمه من جامعة نيويورك أبوظبي، برعاية عدة مؤسسات وشركات عالمية رائدة في مجال الحوسبة الكمية، وبمشاركة طلاب وخبراء من جميع أنحاء العالم.

وبارك أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة هذا الإنجاز المتميز الذي يمثل إضافة نوعية لإنجازات النجاح وطلبتها المستمرة في مختلف المجالات، والذي يعكس القدرات والكفاءات الفريدة التي يتمتع بها طلبة النجاح والتي تمكنهم من المنافسة وحصد الفوز في المسابقات الإقليمية والعالمية، ووجه شكره للمدربين والمشرفين على جهودهم المبذولة في هذه المشارَكة، والتي نتج عنها هذا الفوز الباهر الذي يحمل اسم فلسطين والنجاح عالياً ويضع بصمتها على خارطة الإنجاز الدولي. 

وتضمن الهاكثون مراحل عدة، تمثلت بداية باطلاع المشاركين على آخر التطورات في مجال الحوسبة الكمية من قبل علماء من مؤسسات علمية بارزة، ثم جرى تشكيل فرق مكونة من أشخاص من دول مختلفة وتخصصات علمية متنوعة.

وتنافست الفرق المشاركة بتطوير مشاريع لتوفير حلول لمشاكل تواجه المجتمعات وتتعلق بالمجالات الصحية، والاجتماعية، والبيئية والتعليم باستخدام خوارزميات وتكنولوجيا الحوسبة الكمية.

وفي ختام فعاليات الهاكثون، حصل فريق الطالبة شهد لبادة على المركز الأول حسب تصويت الجمهور على مشروعه بعنوان ‏FUQDAN، والهادف إلى الكشف المبكر عن مرض الزهايمر عن طريق تحليل صور الرنين المغناطيسي الخاصة بالدماغ باستخدام تكنولوجيا الحواسيب الكمية. 

يذكر أن  10 من الطلبة الفلسطينيين شاركوا في فعاليات الهاكاثون الذي تم عقده في أبو ظبي بعد اختيارهم من أصل 120 طالب وطالبة خلال الهاكثون الوطني الأول في علم الحوسبة الكمية الذي عقد في رام الله تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بمركز الإبداع التكنولوجي وبالشراكة مع لجنة هاكاثون الحوسبة الفلسطيني التي تضم جامعة القدس، وجامعة بيرزيت، وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة خضوري، وجامعة بوليتكنيك فلسطين والكلية الجامعية/غزة، حيث تم إنشاء فريق وطني لتدريب الطلاب والمدرسين في مجالات الحوسبة الكمية. وشارك في المسابقة 263 طالباً وباحثاً ومهندساً من أكثر من ٥٤ دولة."

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