رام الله: إطلاق تعميم مسودة قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنأطلقت كل من وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات العملية، تعميم مسودة قانون الضمان الاجتماعي.ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات العمالية) أطلقوا الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لكافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني، من أجل الوصول إلى توافق وطني اجتماعي على بنود قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف لحماية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.للاطلاع على مسودة قانون الضمان الاجتماعي والأوراق المساندة ووضع الملاحظات، بإمكانكم الدخول إلى الرابط التالي: