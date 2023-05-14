شؤون فلسطينية

غزة: الاقتصاد تنشر رابط التسجيل للأضرار الاقتصادية خلال العدوان الأخير

غزة: الاقتصاد تنشر رابط التسجيل للأضرار الاقتصادية خلال العدوان الأخير
الاقتصاد بغزة تنشر رابط التسجيل للأضرار الاقتصادية خلال العدوان الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الإبلاغ عن الاضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الصهيوني الاخير على قطاع غزة والواقع في الفترة من 8/5/2023 إلى 13/5/2023.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته ،اليوم، أنه تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الاضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقاً من طواقم حصر الاضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضررة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضررة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.

وطالبت الوزارة المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الاضرار بالوزارة مع العلم أن الرابط مخصص للأضرار الاقتصادية فقط مع تجهيز الأوراق الثبوتية اللازمة لاستكمال ملف الأضرار الخاص بالمنشأة المسجلة وهي (صورة هوية صاحب المنشأة – صورة عن عقد الملكية أو الايجار الخاص بالمنشأة – كشف تفصيلي بالأضرار - صور الأضرار ) وما يتوفر من (رخصة حرفة – سجل تجاري – فواتير - مرفقات اخرى ).

وبينت لوزارة أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي.

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