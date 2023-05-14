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تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية
الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تونسية، الأحد، بأن مجلس نواب الشعب التونسي أعلن عن تكوين ست كتل برلمانية.

وبدوره، قال رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة إنه "خلال جلسة عامة تم تكوين ست كتل برلمانية".

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن تركيبة الكتل البرلمانية الجديدة جاءت على النحو الآتي:

كتلة صوت الجمهورية تتألف من 25 عضوا في البرلمان وتترأسها آمال المؤدب.

كتلة لينتصر الشعب تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها علي زغدود.

كتلة الأمانة والعمل تتألف من 20 عضوا في البرلمان ويترأسها فخري عبد الخالق.

كتلة الأحرار تتألف من 19 عضوا في البرلمان ويترأسها صابر المصمودي.

الكتلة الوطنية المستقلة تتألف من 21 عضوا في البرلمان ويترأسها عماد أولاد جبريل.

كتلة الخط الوطني السيادي تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها يوسف طرشون.

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