الإسلامية المسيحية: في الذكرى 75 للنكبة شعبنا أقوى عزيمة في الدفاع عن وجوده

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة وهو أشد إصراراً وأقوى عزيمة في الدفاع عن وجوده وحقوقه في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد في الذكرى الـ 75 لنكبة الشعب الفلسطيني أن تداعيات النكبة مازالت مستمرة، وما زال الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة مفتوحة تستهدف استئصال كيانه المادي والمعنوي من قتل وتدمير واستيطان وتهويد للقدس والمقدسات.وأضافت الهيئة أن الصمود الذي يسجله الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في تصفية القضية الفلسطينية، التي ستبقى شعلة متقدة ورافعة لاستمرار نضال وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة.وحملت الهيئة بريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده عن أرضه ودعم واسناد الاحتلال في مواصلة جرائمه الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني وتوفير مظلة سياسية للتغطية على هذه الجرائم والافلات من العقاب.ودعت الهيئة الأمم المتحدة التي تحيي هذا العام لأول مرة ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني الى تحمل مسؤولياتها في انهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتطبيق القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية واتخاذ التدابير الفعالة لإنهاء الاحتلال ورفع الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة.