شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية: الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينتصر على الاحتلال

المبادرة الوطنية: الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينتصر على الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
وجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة التي حققت انتصارا بشجاعة ورباطة جأش وثبات في الميدان أثناء تصديها للهجمة العدوانية التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة والتي ارتكب خلالها أبشع المجازر والجرائم باستهداف المواطنين في منازلهم وتدميرها بالصواريخ والقذائف الثقيلة واستشهاد 33 شهيداً بينهم عدد كبير من النساء والأطفال إضافة الى حوالي مائة جريح.

ورغم العدوان الإجرامي الذي استمر زهاء الخمسة أيام إلا أن الاحتلال مني بفشل ذريع لوقف المقاومة أو كسر إرادة شعبنا، ولم يفلح على الاطلاق والاستفراد بحركة الجهاد  التي قدمت خيرة قادتها شهداء وهي تخوض معركة المواجهة و التصدي لهذا العدوان الغاشم ببسالة واقتدار، و قد فشل أيضا في تشتيت وحدة الساحات التي شكلت حصنا منيعا لحماية المقاومة الباسلة فضلا عن اتساع الالتفاف الشعبي حولها و تعزيز الحاضنة الشعبية لها.

وتؤكد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن مسيرة الكفاح والنضال لإفشال مخططات الاحتلال المجرم وأقطابه الفاشيين نتنياهو و بن غفير وسموترتش في الضم والتهويد ولدحره وإسقاط احتلاله اقتلاعه و استيطانه الاستعماري ما زال يتطلب استعادة جادة لوحدتنا الوطنية والإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة ببرنامجها الموحد و المقاوم المستند إلى استراتيجية  كفاحية مقاومة  بالتوازي مع مضاعفة الجهود لتوسيع  المقاطعة وفرض العقوبات والعزل لهذا الاحتلال وإنهاء وجوده العنصري في فلسطين.

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