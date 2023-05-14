بعد انتهاء العدوان.. وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث عن مسيرة الأعلام بالقدس

وأفادت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باستشهاد 33 مواطناً وإصابة 190 آخرين بجراح مختلفة خلال العدوان.



يشار إلى أن من بين الشهداء، ستة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى نساء وأطفال.



رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، حول مسيرة الأعلام للمستوطنين المقررة يوم الخميس المقبل في القدس المحتلة.وقال كوهين إنه "لا داع لإجراء أي تغييرات على مسار مسيرة الأعلام، فالقدس هي عاصمتنا"، وفق زعمه.وأضاف: "في يوم الخميس القادم سيخرج مواطنو إسرائيل حاملين الأعلام الإسرائيلية بفخر"، على حد تعبيره.ودخل في الساعة 10 من مساء أمس السبت، اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال حيز التنفيذ بعد خمسة أيام من عدوان إسرائيلي على القطاع.وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي الذي استمر خمسة أيام في القطاع.