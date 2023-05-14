شؤون فلسطينية

بن غفير وسموتريتش: لم ولن نوقف عمليات الاغتيال

بن غفير وسموتريتش: لم ولن نوقف عمليات الاغتيال
الوزيران المتطرفان بن غفير وسموترتيش
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزيران المتطرفان الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش، إنه "لم ولن يتم وقف عمليات الاغتيال".

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن بن غفير وسموتريتش: "لم ولن نوقف عمليات الاغتيال، سنواصل القيام بما هو ضروري لخدمة أمن إسرائيل، لم نعط حصانة لأي أحد".

تأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، بين سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، وحكومة الاحتلال.

ودخل في الساعة 10 من مساء أمس السبت، اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال حيز التنفيذ بعد خمسة أيام من عدوان إسرائيلي على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي الذي استمر خمسة أيام في القطاع.

وأفادت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باستشهاد 33 مواطناً وإصابة 190 آخرين بجراح مختلفة خلال العدوان.

يشار إلى أن من بين الشهداء، ستة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى نساء وأطفال.

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