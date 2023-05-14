شؤون فلسطينية

(أونروا) تصدر تحديثاً حول خدماتها عقب نهاية العدوان على غزة

(أونروا) تصدر تحديثاً حول خدماتها عقب نهاية العدوان على غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، تحديثاً بخصوص الخدمات التي تقدمها في اليوم الأول بعد انتهاء العدوان على القطاع.

ونشرت الوكالة تحديثها الإعلامي بخصوص خدماتها لليوم الأحد، والتي جاءت على النحو التالي:

• يعود العمل في المراكز الصحية إلى الوضع الطبيعي بدءًا من الساعة 8:30 صباحًا.

• لتجنب الازدحام في مراكز الصحة نشجع الاستمرار باستخدام خدمة التطبيب عن بعد بالتواصل على الرقم 1800444666.

• تواصل المدارس التعليم عن بعد لهذا اليوم ، بينما تقوم الاونروا بالإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة وفاعلية المنشآت لضمان سلامة الطلاب و الموظفين.

• ستقدم دائرة الأمن الميداني والمخاطر الإرشادات والنصائح اللازمة.

• يظل مركز النور لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة البصرية مغلقاً وكذلك مراكز التدريب المهني لهذا اليوم للتأكد من سلامة وفاعلية المنشآت لضمان سلامة الطلاب والموظفين.

• تعود أعمال صحة البيئة وتشغيل آبار المياه في المخيمات إلى الوضع الطبيعي بدءًا من الساعة 8:30 صباحًا.

• تستمر عمليات توزيع المساعدات الغذائية لإكمال الدورة الحالية بدءًا من الساعة 8:30 صباحًا.

• مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية ومكاتب برنامج خلق فرص العمل ومكاتب مدراء المناطق مغلقة لهذا اليوم للتأكد من سلامة و فاعلية المنشآت لضمان سلامة جمهور المراجعين و الموظفين.

• يستمر عمل الخدمات اللوجستية لدعم المنشآت والخدمات القائمة لهذا اليوم.

• يستمر تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي عبر الخطوط المجانية.

• تستمر باقي الخدمات عن بعد لهذا اليوم بما يشمل خدمات التسجيل وإدارة الحالات.

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