دولي

روسيا توجه اتهامات لأوكرانيا باستهداف لوغانسك بصواريخ بريطانية

روسيا توجه اتهامات لأوكرانيا باستهداف لوغانسك بصواريخ بريطانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب نائب روسي، اليوم الأحد، في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على مدينة لوغانسك بصواريخ زودت المملكة المتحدة كييف بها.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية (تاس)، بأن صاروخي "ستورم شادو"، وآخر أمريكي من طراز ADM-160B MALD تم إطلاقها على مبان سكنية في مدينة لوغانسك.

وأضافت الوكالة أن النائب الروسي فيكتور فودولاتسكي أصيب في الهجمات، بحسب وكالة (الأناضول) التركية.

ولم يرد تعليق أوكراني فوري على ما أورده الإعلام الروسي.

والخميس، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن لندن زودت أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز "ستورم شادو".

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

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