مباشر | بدء الانتخابات الرئاسية التركية وسط توقعات بمنافسة محتدمة

عربي

بعد غياب 12 عام.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

بعد غياب 12 عام.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة
سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد سوري وإعلامي كبير، أمس، إلى جدة للمشاركة  في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بعد استعادة دمشق لمقعدها بعد غياب 12 عاماً متواصلة.


وتنطلق الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار الخبراء، ويمثل سوريا في هذا الاجتماع معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حين سيترأس الوزير خليل وفد سوريا لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والمقرر انعقاده غدا في الخامس عشر من الحالي.

وتنطلق الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، والذي يمهد لاجتماع وزراء الخارجية، حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة القمة من الجزائر، رئيس القمة العربية للعام الماضي. وفق (الجديد)

ويجري في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل، في حضور وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، حيث سيتم اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ومن المتوقع بدء وصول القادة والملوك العرب المشاركين في القمة العربية بدءا من يوم الخميس، حيث تنعقد يوم الجمعة القمة العربية. 

وفي إطار مواصلة المشاورات حول جدول أعمال القمة العربية، هاتف وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد نظيره الجزائري أحمد عطاف، وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: "الاتصال الهاتفي جاء عقب الاتصال الذي جرى بين الرئيسين عبد المجيد تبون، والرئيس بشار الأسد، في الثامن من أيار والذي أتاح للوزيرين فرصة مواصلة مشاوراتهم حول النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال القمة المقبلة، لمجلس وزراء جامعة الدول العربية، المقرر عقدها في الـ 19 من ايار في جدة".

أخبار ذات صلة

بعد غياب 12 عام.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

بعد غياب 12 عام.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

تونس تحبط أربع عمليات هجرة وتنقذ 107 مهاجرين

تونس تحبط أربع عمليات هجرة وتنقذ 107 مهاجرين

الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

بعد توقف لأكثر من شهر.. استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق

بعد توقف لأكثر من شهر.. استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق

السعودية تؤكد نيتها الجادة بتحسين العلاقات مع إيران

السعودية تؤكد نيتها الجادة بتحسين العلاقات مع إيران

الدعم السريع يتهم الجيش السوداني باستهداف مدنيين

الدعم السريع يتهم الجيش السوداني باستهداف مدنيين

التعاون الإسلامي يشيد بتقديم الإمارات مساعدات إنسانية للسودان

التعاون الإسلامي يشيد بتقديم الإمارات مساعدات إنسانية للسودان

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(أونروا) تصدر تحديثاً حول خدماتها عقب نهاية العدوان على غزة

(أونروا) تصدر تحديثاً حول خدماتها عقب نهاية العدوان على غزة

المكتبة الوطنية: الشّعب الفلسطيني يواجه تحديات لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني

المكتبة الوطنية: الشّعب الفلسطيني يواجه تحديات لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل عزل الأسيرين سعدات وأبو غلمة

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل عزل الأسيرين سعدات وأبو غلمة

المفتي العام يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

المفتي العام يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

مجدلاني يلتقي قيادة الحزب الشيوعي الكردستاني ويطلعهم على الأوضاع الفلسطينية

مجدلاني يلتقي قيادة الحزب الشيوعي الكردستاني ويطلعهم على الأوضاع الفلسطينية

النجاح ومركز &quot;شمس&quot; ووزارة العدل ينظمون مؤتمراً علمياً محكماً حول الوسائل البديلة لحل المنازعات

النجاح ومركز "شمس" ووزارة العدل ينظمون مؤتمراً علمياً محكماً حول الوسائل البديلة لحل المنازعات

حزب الشعب: ندعو لتحقيق الوحدة الوطنية فوراَ وتعزيز صمود شعبنا بمواجهة العدوان

حزب الشعب: ندعو لتحقيق الوحدة الوطنية فوراَ وتعزيز صمود شعبنا بمواجهة العدوان

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الأحد؟

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الأحد؟

منوعات

بالفيديو.. أحمد سعد يصدم متابعيه بآخر ظهور له

بالفيديو.. أحمد سعد يصدم متابعيه بآخر ظهور له

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر بالبحرين

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر بالبحرين

بالصور.. سارة سلامة تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. سارة سلامة تؤدي مناسك العمرة

لوسي تكشف سبب اعتذارها عن &quot;الراقصة والسياسي&quot;

لوسي تكشف سبب اعتذارها عن "الراقصة والسياسي"

شاهد.. غناء شيرين عبد الوهاب وزوجها بحفل زفاف في مصر

شاهد.. غناء شيرين عبد الوهاب وزوجها بحفل زفاف في مصر

أصالة نصري تطرح أغنيتها الجديدة &quot; شبيهة روحي&quot;

أصالة نصري تطرح أغنيتها الجديدة " شبيهة روحي"

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

عربي

بعد غياب 12 عام.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

بعد غياب 12 عام.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

تونس تحبط أربع عمليات هجرة وتنقذ 107 مهاجرين

تونس تحبط أربع عمليات هجرة وتنقذ 107 مهاجرين

الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

بعد توقف لأكثر من شهر.. استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق

بعد توقف لأكثر من شهر.. استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق