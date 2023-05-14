تونس تحبط أربع عمليات هجرة وتنقذ 107 مهاجرين

رام الله - دنيا الوطنأحبطت السلطات التونسية، أمس السبت، أربع عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 107 مهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي.وبحسب الناطق الرسمي باسم الحرس (الدرك) حسام الدين الجبابلي، فإنه "تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بصفاقس (جنوب)، خلال ليلة 12/13 مايو الجاري، من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 99 مهاجرا من بينهم 91 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء".وأضاف الجبابلي، في بيان، أن "وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبلبة (ساحل شرقي) نمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 8 مجتازين تونسيين".وأكد أنه "باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم (المهاجرين)"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.كما تشهد السواحل التونسية عمليات إنقاذ بين فينة وأخرى لمهاجرين إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط خاصة في الرحلات بين ليبيا وإيطاليا.