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الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم
البرهان وحميدتي
رام الله - دنيا الوطن
من المرتقب أن يستأنف كل من الجيش السوداني بزعامة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، المحادثات في جدة بشأن كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية.

وسابقًا، كشفت وكالة (رويترز) نقلا عن مسؤول دبلوماسي سعودي. وأوضحت الوكالة أن المحادثات ستركز على سحب القوات من المناطق المدنية، إضافة إلى فتح ممرات آمنة وإخلاء المناطق المدنية.

وفي آخر التطورات الميدانية، اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان ووسط الخرطوم، وسط غارات عنيفة للطيران الحربي في أم درمان والخرطوم.

يأتي ذلك فيما حذر حزب المؤتمر السوداني من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة، مع غياب أجهزة الدولة، ودعا إلى التنفيذ الفوري لإعلان جدة الذي وقّعه ممثلو الجيش والدعم السريع مؤخرا.

وقال الحزب في بيان، إن ميليشيا مسلحة شنّت هجوما على مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور أمس، تسبّب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وأكمل البيان إن غياب أجهزة الدولة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة دفع المواطنين للتسلّح للدفاع عن أنفسهم، فيما انعدمت كل الخدمات الأساسية، الصحية منها والخدمية مثل مصادر المياه.

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