هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل عزل الأسيرين سعدات وأبو غلمة

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين صباح اليوم الاحد، أن إدارة سجون الاحتلال لا تزال تواصل عزل الاسيرين أحمد سعدات وعاهد أبو غلمة ، داخل زنازين معتقل الجلمة منذ أكثر من أسبوع في ظروف معيشية واعتقالية مأساوية للغاية .وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عقب زيارة محاميتها حنان الخطيب للأسيرين ، أن سلطات الاحتلال تحتجز كل أسير داخل زنزانة ضيقة" أشبه بالمقبرة" مساحتها صغيرة جدا ولا تتسع لأكثر من شخص والبرش عبارة عن سرير من باطون بطابقين 190سم ،ومعزولة بشكل كامل عن العالم الخارجي إضافة الى رداءة وجبات الطعام المقدم لهما كما ونوعا .وكانت إدارة السجون قد نقلت يوم الاثنين الماضي، الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات ورفاقه مسؤول فرع السجون عاهد أبو غلمي، وممثل الجبهة في اللجنة الوطنية العليا، وليد حناتشة من سجن "ريمون" إلى عزل الجلمة .يذكر أن الأسير سعدات معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا، والأسير أبو غلمي معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن المؤبد وخمس سنوات، والأسير حناتشة معتقل منذ عام 2019، وما يزال موقوفًا، علمًا أنه أسير سابق أمضى سنوات قبل اعتقاله الحالي، وكان قد تعرض للتعذيب الشديد بعد اعتقاله عام 2019.