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شؤون فلسطينية

غزة: موعد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024

غزة: موعد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024
وزارة التعليم بغزة تعلن موعد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن موعد عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2024-2023.

ويُعقد الامتحان بعد غدٍ الثلاثاء الـ 16 آيار/مايو الجاري، الساعة التاسعة صباحاً في نفس الأماكن التي تم تحديدها سابقاً.

وقالت الوزارة إنه لمعرفة أماكن تقديم الامتحانات وأرقام الجلوس يرجى الضغط على الرابط التالي.





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