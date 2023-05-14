غزة: موعد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن موعد عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2024-2023.
ويُعقد الامتحان بعد غدٍ الثلاثاء الـ 16 آيار/مايو الجاري، الساعة التاسعة صباحاً في نفس الأماكن التي تم تحديدها سابقاً.
وقالت الوزارة إنه لمعرفة أماكن تقديم الامتحانات وأرقام الجلوس يرجى الضغط على الرابط التالي.
وقالت الوزارة إنه لمعرفة أماكن تقديم الامتحانات وأرقام الجلوس يرجى الضغط على الرابط التالي.
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