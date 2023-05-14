غزة: موعد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024









وقالت الوزارة إنه لمعرفة أماكن تقديم الامتحانات وأرقام الجلوس يرجى الضغط على









ويُعقد الامتحان بعد غدٍ الثلاثاء الـ 16 آيار/مايو الجاري، الساعة التاسعة صباحاً في نفس الأماكن التي تم تحديدها سابقاً.وقالت الوزارة إنه لمعرفة أماكن تقديم الامتحانات وأرقام الجلوس يرجى الضغط على الرابط التالي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن موعد عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2024-2023.