تركيا: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. وأردوغان ينتظر منافسة محتدمة

يتوجه أكثر من 60 مليون ناخب تركي، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد وأعضاء البرلمان الجدد.





ووفق مراقبين فإن هذه الانتخابات ستكون الأصعب على الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تشير الاستطلاعات إلى احتدام المنافسة على الرئاسة، مع زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.



ويتنافس في الانتخابات البرلمانية تحالف الشعب الذي يتألف من حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة أردوغان، وحزب الحركة القومية اليميني وآخرين، وتحالف المعارضة بزعامة كيليتشدار أوغلو، المكون من 6 أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري.



وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها، حيث يبدأ التصويت في الثامنة صباحاً وينتهي في الخامسة مساء، حيث يصوت قرابة 61 مليون ناخب لاختيار رئيس البلاد وأعضاء البرلمان.



ووفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية، فإن هناك أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا، فيما يسمح لمن ينتظر في الطوابير بحلول الخامسة مساء بالتصويت.



ويمنع تقديم الأخبار والتعليقات على النتائج في الإذاعات وأجهزة البث حتى السادسة مساء، ويرفع الحظر عن البث بشأن الانتخابات بعد الساعة التاسعة مساء، وستعلن نتائج التصويت في نهاية اليوم الانتخابي.



رام الله - دنيا الوطن