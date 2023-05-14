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شؤون فلسطينية

كيف علقت الولايات المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

كيف علقت الولايات المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
الولايات المتحدة على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلق على وقف إطلاق النار في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
علقت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأحد، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية.

ورحب البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمه، كارين جان بيار في بيان، بإعلان وقف إطلاق النار، مشيدا بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق.

وأضافت: أن "المسؤولين الأميركيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى هذا الحل للأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

بدوره قال السفير الأميركي في إسرائيل، توم نيدز، في تغريدة عبر (تويتر): "شكرا لشركائنا الإقليميين على جهودهم. سنواصل العمل كل يوم من أجل السلام والهدوء".

ودخل في الساعة 10 من مساء أمس السبت، اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال حيز التنفيذ بعد خمسة أيام من عدوان إسرائيلي على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي الذي استمر خمسة أيام في القطاع.

وأفادت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باستشهاد 33 مواطناً وإصابة 190 آخرين بجراح مختلفة خلال العدوان.

يشار إلى أن من بين الشهداء، ستة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى نساء وأطفال.

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