جيش الاحتلال يرفع القيود تدريجيًا عن مستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطناتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قرارًا برفع القيود تدريجيًا عن مستوطنات غلاف غزة عقب التوصل إلى تهدئة مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية.وأعلن المتحدث باسم الجيش، أنه وفقًا لتقييم الوضع في الجيش، تقرر رفع القيود تدريجياً، كخطوة أولى سيتم رفع القيود في الساعة 6:00 صباح الأحد في المستوطنات التابعة لمناطق النقب الغربي وووسط النقب ولاخيش، الخطوة الثانية عند الساعة 12:00 سترفع القيود عن المستوطنات بغلاف غزة.ومع مساء أمس وبالتحديد في تمام الساعة 10، دخلت التهدئة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ بوساطة مصرية مقابل شروط وضعتها المقاومة.ومن بين الشروط التي وضعتها الفصائل ضمن الغرفة المشتركة والجهاد الإسلامي هي: وقف قصف المدنيين والأفراد كما ووقف استهداف البيوت والمنازل السكنية الآمنة.وشهد قطاع غزة تصعيدًا استمر لمدة خمسة أيام بدأ باستهداف ثلاثة من قيادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، وانتهى باستشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة 190 آخرين وتدمير عشرات البيوت واستهداف أراضٍ زراعية.