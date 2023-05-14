حماس تشكر السيسي وقطر والأمم المتحدة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع

وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، شكرها لكل من مصر وقطر والأمم المتحدة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.





وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نتوجه في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة ممثلة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي بذلتها للتوصل ورعاية وقف إطلاق النار".





وأضافت حماس: "كما نشكر كلًا من دولة قطر الشقيقة والأمم المتحدة على ما بذلوه من جهود للمساعدة في التوصل لوقف إطلاق النار".





ودخل في الساعة 10 من مساء أمس السبت، اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال حيز التنفيذ بعد خمسة أيام من عدوان إسرائيلي على القطاع.





وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي الذي استمر خمسة أيام في القطاع.

وأفادت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باستشهاد 33 مواطناً وإصابة 190 آخرين بجراح مختلفة خلال العدوان.

يشار إلى أن من بين الشهداء، ستة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى نساء وأطفال.

رام الله - دنيا الوطن