بعد إغلاقٍ خمسة أيام.. سلطات الاحتلال تعيد فتح معابر القطاع

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، فتح معابر قطاع غزة، بعد إغلاق استمر خمسة أيام، شهد عدواناً كبيراً.









كما تقرر إعادة فتح منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع.



رام الله - دنيا الوطنوأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، غسان عليان، قرار إسرائيل إعادة فتح معبري بيت حانون/ إيرز، وكرم أبو سالم في قطاع غزة تدريجياً.يأتي ذلك بعد اتفاق أُبرم بين حركة الجهاد الإسلامي وحكومة الاحتلال برعاية مصرية، ينص على وقف إطلاق النار بعد خمسة أيام من عدوان إسرائيلي أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 190 آخرين..وتم فتح معبر بيت حانون/ إيرز في الساعة الثامنة صباحا بينما سيتم فتح معبر كرم أبو سالم في الساعة 11 قبل ظهر اليوم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وجاء في بيان المنسق، أن قرار فتح هذين المعبرين بشكل كامل سيتخذ وفقا للتطورات الأمنية.