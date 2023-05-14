شؤون فلسطينية

حلس لـ "دنيا الوطن": ما حدث صفحة مشرقة ومضيئة وإدارة المعركة والحوار تم باحترافية

حلس لـ "دنيا الوطن": ما حدث صفحة مشرقة ومضيئة وإدارة المعركة والحوار تم باحترافية
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، إن ما حدث على مدار الأيام الماضية في قطاع غزة، "صفحة مشرقة ومضيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني أبدع فيها كل أبناء شعبنا من حمل السلاح وقاوم ومن دعم".

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن "أبناء شعبنا الفلسطيني كانوا فرسان هذه المواجهة وفي مقدمتهم الشهداء الذين نتوجه بتحية إكبار وإجلال لأرواحهم الطاهرة ولذويهم ولأهلهم ولأحبتهم جميعاً".

وتابع حلس: "نتوجه بالتحية لكل أبناء شعبنا العظيم، ونقول إن هذه الأيام أثبتت أن الشعب الفلسطيني هو الذي لا يقهر والاحتلال إلى زوال".

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض إلى كل أشكال العدوان مصرٌ على تحقيق حقوقه الوطنية على أرضه ومصرٌ على تحقيق الانتصار تلو الانتصار".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "لقد تم إدارة هذا الأمر بشكل احترافي سواءً إدارة المعركة وإدارة الحوار".

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