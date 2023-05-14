تطورات طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكونغائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الإثنين، يكونغائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء، يكونصافياً بوجه عام وحارا وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء، يكونغائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج