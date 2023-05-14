شؤون فلسطينية

أول تعليق رسمي فلسطيني على تصريحات بن غفير بشأن سياسة الاغتيالات بالضفة

أول تعليق رسمي فلسطيني على تصريحات بن غفير بشأن سياسة الاغتيالات بالضفة
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يدق طبول الحرب وسفك دماء الفلسطينيين ويتفاخر بذلك، بدعواته التحريضية لمزيد الاغتيالات في الضفة ومطالباته لشن عدوان دموي فيها كما حصل ضد أهلنا في قطاع غزة. 

واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه المواقف  رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين  ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة، ومحاولة كسر ارزة الصمود والدفاع عن النفس لدى شعبنا.

وقالت: إن "دعوات الفاشي العنصري بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي وقتل اكبر عدد من المواطنين في الضفة تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين. ما هو هدف اية عملية عسكرية احتمالية في الضفة الغربية ان لم تكن القتل والدمار وسفك الدماء وهدم المنازل وترويع السكان، اذا لم يكن الخراب واستباحة الحق في الحياة والقانون الدولي، اذا لم يكن تجسيد الاحتلال والاستيطان وابرتهايد". 

وأكدت الوزارة أن مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وانما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن اجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الإسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة  حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على اكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.

وطالبت الدول والمجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا، وتطالب الجنائية الدولية اصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه.

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