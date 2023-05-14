نابلس: قوات الاحتلال تصيب شاباً وتعتقل آخرين خلال اقتحام البلدة القديمة

رام الله - دنيا الوطنأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً، فيما اعتقلت آخرين خلال اقتحام البلدة القديمة من نابلس صباح اليوم الأحد.وأفادت وزارة الصحة، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الأطراف وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت شابين-لم تعرف هويتهما بعد، بعد محاصرة أحد المنازل في حارة القيصرية بالبلدة القديمة.وحسب الإغاثة الطبية، أُصيب مواطنان بشظايا الرصاص، والعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات.