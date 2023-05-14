شؤون فلسطينية

النخالة: فوّتنا الفرصة على الاحتلال أن يفرّقنا ومقاتلونا ما زالوا بالميدان

النخالة: فوّتنا الفرصة على الاحتلال أن يفرّقنا ومقاتلونا ما زالوا بالميدان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، على أن المقاومة خرجت من هذه المعركة وسلاحها بأيديها مشدداً على أن مقاتليها ما زالوا في الميدان جاهزين على مدار الوقت لمقارعة أي عدوان.

وقال النخالة، في كلمة له، الأحد، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار إننا "نعلن اليوم انتهاء جولة أخرى في الصراع مع المشروع الصهيوني (معركة ثأر الأحرار)، جولة فقدنا فيها أعز أبنائنا من القادة الشهداء".

وتابع أن "سرايا القدس المظفّرة ومقاتلوها الأبطال كانوا في معركة ثأر الأحرار رأس حربة المقاومة وعنوانها ولكن كانت المقاومة بكل فصائلها جدارًا قويًّا تستند إليه مقاومة مقاتلينا الشجعان في سرايا القدس".

وأضاف النخالة" إنّ شعبًا فيه أمثال القادة الكبار، قادة سرايا القدس الذين ارتقوا شهداء، وقدموا أعز ما يملكون من أبنائهم وأرواحهم، لن يهزم أبدًا، وسيبقي رافعًا راية القدس، ومجاهدًا لتحريرها، مهما طال الزمن، إن شاء الله."

وأردف الأمين العام لحركة الجهاد القول :" لقد أرادوا أن يغرقونا بدمائنا، ودماء إخواننا وعائلاتهم وأطفالهم، وأرادوا أن نبتلع دماءهم ونصمت، ونشتري حياتنا بالذل والقهر. أرادوا أن نكمل حياتنا بطريقتهم وتحت نعال جنودهم، فخرج لهم مجاهدو شعبنا الفلسطيني الشجاع المقدام من سرايا القدس المظفرة، يرفضون ابتلاع الدم."

أخبار ذات صلة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

النخالة: فوّتنا الفرصة على الاحتلال أن يفرّقنا ومقاتلونا ما زالوا بالميدان

النخالة: فوّتنا الفرصة على الاحتلال أن يفرّقنا ومقاتلونا ما زالوا بالميدان

حركة المجاهدين: المقاومة أنهت جولة من جولات القتال مع الاحتلال وستبقى أيادينا على الزناد

حركة المجاهدين: المقاومة أنهت جولة من جولات القتال مع الاحتلال وستبقى أيادينا على الزناد

الشرطة البحرية بغزة تُعلن موعد استئناف العمل داخل البحر

الشرطة البحرية بغزة تُعلن موعد استئناف العمل داخل البحر

الجامعات بغزة تعلن طبيعة الدوام الإداري والأكاديمي عقب سريان التهدئة

الجامعات بغزة تعلن طبيعة الدوام الإداري والأكاديمي عقب سريان التهدئة

اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تُصدر تنويهًا حول عمل معبر كرم أبو سالم الأحد

اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تُصدر تنويهًا حول عمل معبر كرم أبو سالم الأحد

حماس: المقاومة بوحدتها فرضت المعادلات ولم تمرر جرائم الاحتلال دون رد

حماس: المقاومة بوحدتها فرضت المعادلات ولم تمرر جرائم الاحتلال دون رد

الإعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن عمل المؤسسات الحكومية والوزارات الأحد

الإعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن عمل المؤسسات الحكومية والوزارات الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر يوضح لـ&quot;دنيا الوطن&quot; تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الهلال الأحمر يوضح لـ"دنيا الوطن" تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الإعلامي الحكومي بغزة يصدر تنويهاً مهماً حول مغادرة أجانب القطاع

الإعلامي الحكومي بغزة يصدر تنويهاً مهماً حول مغادرة أجانب القطاع

هيئة البث الإسرائيلية: اتفاق على وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة

هيئة البث الإسرائيلية: اتفاق على وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة

كتائب أبو علي مصطفى في رسالة للاحتلال: القادم أقوى وأعظم

كتائب أبو علي مصطفى في رسالة للاحتلال: القادم أقوى وأعظم

تقديرات إسرائيلية: الجهاد تستعد للاستمرار في المعركة لفترة أطول بهذا التكتيك

تقديرات إسرائيلية: الجهاد تستعد للاستمرار في المعركة لفترة أطول بهذا التكتيك

غزة: المالية تعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين

غزة: المالية تعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين

الداخلية بغزة: العمارات السكنية التي دمرها الاحتلال يقطنها مدنيون

الداخلية بغزة: العمارات السكنية التي دمرها الاحتلال يقطنها مدنيون

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب جنين

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب جنين

منوعات

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر بالبحرين

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر بالبحرين

بالصور.. سارة سلامة تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. سارة سلامة تؤدي مناسك العمرة

لوسي تكشف سبب اعتذارها عن &quot;الراقصة والسياسي&quot;

لوسي تكشف سبب اعتذارها عن "الراقصة والسياسي"

شاهد.. غناء شيرين عبد الوهاب وزوجها بحفل زفاف في مصر

شاهد.. غناء شيرين عبد الوهاب وزوجها بحفل زفاف في مصر

أصالة نصري تطرح أغنيتها الجديدة &quot; شبيهة روحي&quot;

أصالة نصري تطرح أغنيتها الجديدة " شبيهة روحي"

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

عربي

بعد توقف لأكثر من شهر.. استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق

بعد توقف لأكثر من شهر.. استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق

السعودية تؤكد نيتها الجادة بتحسين العلاقات مع إيران

السعودية تؤكد نيتها الجادة بتحسين العلاقات مع إيران

الدعم السريع يتهم الجيش السوداني باستهداف مدنيين

الدعم السريع يتهم الجيش السوداني باستهداف مدنيين

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا