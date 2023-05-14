حركة المجاهدين: المقاومة أنهت جولة من جولات القتال مع الاحتلال وستبقى أيادينا على الزناد

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن "المقاومة الموحدة في الميدان، أنهت جولة من جولات القتال مع الاحتلال، وما زالت المعركة مفتوحة حتى تحرير فلسطين كاملة بإذن الله، والأيام بيننا سجال".وأضافت المجاهدين في تصريح صحفي، عقب وقف بدء سريان وقف إطلاق النار، مساء السبت: "نترحم على أرواح الشهداء من أبناء شعبنا الأبرار الذين قضوا خلال العدوان الغاشم على شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسهم القادة أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس".وتابعت: "امتزجت في معركة (ثأر الأحرار)،️ دماء أبناء شعبنا وقادة سرايا القدس مع دماء أبناء كتائب المجاهدين الذين قضوا على مذبح الحرية والكرامة، وهما القائد الميداني/ محمد دادر، والمجاهد/ حسين دلول".وتوجهت المجاهدين "بالتحية المباركة للمقاومة الفلسطينية ممثلة في غرفة العمليات المشتركة التي سطرت ملحمة بطولية خاضتها وأفشلت فيها مؤامرة الاحتلال في الاستفراد بفصيل بعينه".وأكدت أن "أبناء شعبنا الفلسطيني بصبرهم وثباتهم وصمودهم خلال العدوان الصهيوني واحتضانهم للمقاومين الأبطال كانوا جزءً أصيلاً من هذه الملحمة البطولية".وأردفت: "حاول العدو الصهيوني بكل الطرق أن يصنع لنفسه انتصاراً مزيفاً على حساب دماء أبناء شعبنا وقادة المقاومة ولكنه فشل في تحقيق ذلك".وأكملت "نؤكد أن وحداتنا الصاروخية في كتائب المجاهدين عملت في الميدان جنباً مع جنب مع إخواننا في فصائل المقاومة ولم نستخدم كل قوتنا في المعركة".وختمت بالقول: "ستبقى أيادينا على الزناد نرقب عدونا المعروف بغدره لنذيقه الهزائم المتتالية بإذن الله، لذا ندعو مجاهدينا الأبطال للبقاء على الجاهزية الكاملة والاستعداد للدفاع عن أبناء شعبنا".