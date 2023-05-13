الجامعات بغزة تعلن طبيعة الدوام الإداري والأكاديمي عقب سريان التهدئة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجامعات في قطاع غزة، مساء السبت، عن طبيعة الدوام الإداري والأكاديمي، عقب إعلان وقف إطلاق النار، بعد التصعيد الإسرئيلي في القطاع والذي استمر لخمسة أيام متتالية.وقالت جامعة الأزهر بغزة، إنه سيتم "استئناف الدوام الأكاديمي والاداري اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 أيار/ مايو 2023 وفقاً لمواعيد الدوام والجداول الدراسية المعلنة".بدورها، قررت الجامعة الإسلامية بغزة استئناف الدوام الإداري والأكاديمي اعتبارًا من يوم الإثنين القادم الموافق 2023 أيار/ مايو 15م في مقرها الرئيس بغزة وفرعيها في الوسطى والجنوب.من جهتها، أعلنت جامعة فلسطين بغزة عن استئناف دوام العاملين الإداريين بالجامعة غدًا الأحد 14 أيار/ مايو 2023، الساعة التاسعة صباحًا، على أن يبدأ العمل الإداري والأكاديمي ودوام الطلبة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أيار.من جانبها، قررت جامعة الأمة للتعليم المفتوح بغزة، استئناف الدوام الإداري والأكاديمي اعتباراً من يوم الإثنين القادم الموافق 15 أيار/ مايو 2023 في مقرها الرئيس بغزة وفرعها في الجنوب.