مباشر | وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غزة

شؤون فلسطينية

حماس: المقاومة بوحدتها فرضت المعادلات ولم تمرر جرائم الاحتلال دون رد

حماس: المقاومة بوحدتها فرضت المعادلات ولم تمرر جرائم الاحتلال دون رد
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "المقاومة فرضت على الاحتلال المعادلات ولم تمرر جرائمه دون رد، وقد كانت موحدة في وجه العدوان". 

وأضاف قاسم في تصريح صحفي مساء السبت عقب بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار: "نوجه التحية إلى غرفة العمليات المشتركة بكل مكوناتها، من كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل العمل المقاوم، ونقدر عاليًا هذا الاداء الميداني الموحد من الجميع". 

وتابع: "المقاومة وعبر غرفة العمليات المشتركة كانت الامينة على الدم الفلسطيني، وفرضت على الاحتلال المعادلات ولم تمرر جرائمه دون رد". 

وأكد على أن "الغرفة المشتركة أدارت عملية ثأر الأحرار بشكل موحد وبسلوك عملياتي متقدم يراعي تطورات المعركة في مراحلها، ووحدة الميدان أفشلت كل محاولات الاحتلال في التفريق بين ابناء الشعب الواحد"

وقال قاسم: "نقدر عاليا الالتفاف الشعبي الكبير في كل الساحات حول المقاومة وخياراتها التي شكلت سنداً حقيقيا للفعل المقاوم، وستظل مقدسات شعبنا في القدس والمسجد الأقصى عنوان لنضالنا ضد الاحتلال، ومواجهة جرائمه ضد الأرض والإنسان الفلسطيني".

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