الإعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن عمل المؤسسات الحكومية والوزارات الأحد

رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم، بياناً صحفياً، يوضح أوضح فيه طبيعة داوم المؤسسات الحكومية والوزارات يوم غدٍ الأحد، عقب بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية.وجاء في البيان : "يعود الدوام غداً في المؤسسات الحكومية والوزارات إلى طبيعته، باستثناء المؤسسات التعليمية التي ستستأنف عملها بعد غد الإثنين"وتابع "تشرع كافة المؤسسات الحكومية من يوم غد بتنفيذ خطة العمل للانتهاء من حصر الأضرار وترميم البنى التحتية، وإغاثة المتضررين جراء العدوان".