الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تصدر بياناً عقب بدء سريان التهدئة

أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء السبت، بياناً عقب بدء وقف إطلاق النار وسريان التهدئة، بعد التصعيد الإسرائيلي في القطاع والذي استمر لخمسة أيام متتالية.



وقالت الغرفة المشتركة، إنها "دخلت معركة "ثأر الأحرار" وخرجت منها موحدةً وقويةً كالبنيان المرصوص، وكتبت ملحمةً جديدةً من الثبات والتضحية والبطولة، ونقول للعدو الجبان نحذرك من العودة لسياسة الاغتيالات فسيفنا لم يغمد وأيادينا على الزناد وإن عدتم عدنا".



وتابعت الغرفة المشتركة: "لقد أفشلت المقاومة بصمودها ووحدتها وقتالها المشرّف مخطط العدو الغادر وجريمته القذرة، وأثبتت أنها الأقدر على التحدي، وأن كيد العدو باطلٌ وأن اغتيالاته كانت وستكون لعنةً عليه حتى يندحر عن أرضنا بإذن الله".



وأضافت: "إن هذه المعركة هي صفحةٌ جديدةٌ من صفحات المجد لشعبنا وشهدائه ومقاومته، وستظل المقاومة عند حسن ظن شعبها، وستكون دومًا حاضرةً ومتأهبةً سيفًا ودرعًا للوطن والشعب والمقدسات في كل ساحات الوطن وجبهات المواجهة".



وأرفت قائلةً :"انتهت جولةٌ من القتال والمقاومة والصمود ولكن مقاومتنا بدأت من جديد أكثر قوة وعنفواناً، اختتمت الغرفة معركة "ثأر الأحرار" لكن الرايات لم ولن تنكّس، وإرادة القتال لم ولن تتراجع أبداً، لقد أخطأ العدو التقدير حينما ظن أن الوقت في صالحه وأن الفرصة مواتيةٌ لاغتيال ثلةٍ من قادة المقاومة الأخيار، وأراد أن يغلق الجولة في أسرع وقت وحسب رغبته".



وأشارت إلى أن "الاحتلال اعتقد باغتياله للقادة قد حقق إنجازاً وخرج بصورة النصر، لكنه فوجئ بحكمة وبثبات المقاومة وبراعتها في إدارة المعركة، التي أربكت حساباته وأدخلته في معادلة الاستنزاف، وأشغلت منظومته الأمنية وأرهقت جبهته الداخلية الهشة وجعلتها في حالة ترقب وقلق".



وأكدت الغرفة المشتركة أن "يد المقاومة هي العليا في معادلة القوة والردع فأمطرت العدو بمئات الصواريخ وقتلت وأصابت ومزقت شمله ودمرت بنيانه".



ووجهت الغرفة "التحية لشهداء هذه المعركة المباركة الذين اغتالتهم يد الغدر الصهيونية من قادة المقاومة أبطال سرايا القدس، ومن مقاتلي ومجاهدي المقاومة من أذرع الغرفة المشتركة، ومن عموم أبناء شعبنا الذين ارتقوا في هذه المعركة ورسموا بدمائهم لوحة من الكبرياء والانتصار، ولأهالي الشهداء، وللجرحى الأماجد، ولأصحاب البيوت المهدمة".





رام الله - دنيا الوطن