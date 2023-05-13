بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية





أعلن الوسيط المصري، مساء اليوم، توصله إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام العاشرة مساءً.



وجاء في البيان الذي تم تداوله بالصيغة التي تم التوصل إليها "بناء على موافقة الجانبين تعلن مصر وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فى تمام الساعة العاشرة مساء يوم ۲۰۲۳/٥/١٣".



وأضاف البيان: "بناءً على ذلك يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذى يشمل: وقف إستهداف المدنيين، وهدم المنازل، وأيضاً إستهداف الأفراد، وذلك فور البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار".



وختمت البيان "تحث مصر الطرفين على تطبيق الاتفاق وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معها".









وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، فإن عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة وصل إلى 33 شهيداً.



وبينت وزارة الصحة أنه من ضمن الشهداء ستة أطفال وثلاث سيدات وإصابة 174 مواطنًا بجراح مختلفة جراء العدوان.



وبدأت جولة التصعيد الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، التاسمع من أيار/مايو، عقب اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطنبدأ في الساعة العاشرة مساءً، السبت، سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، بعد خمسة أيام من قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.واستبقت فصائل المقاومة بدء سريان وقف إطلاق النار، بإطلاق رشقات من الصواريخ بتجاه تل أبيب ومستوطنات الغلاف، في حين قابلته إسرائيل بشن غارات عدة على القطاع.