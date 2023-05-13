مباشر | وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غزة

شؤون فلسطينية

صورة.. طالع: أبرز بنود الاتفاق المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

صورة.. طالع: أبرز بنود الاتفاق المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الوسيط المصري، مساء اليوم، توصله إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام العاشرة مساءً. 

وجاء في البيان الذي تم تداوله بالصيغة التي تم التوصل إليها "بناء على موافقة الجانبين تعلن مصر وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فى تمام الساعة العاشرة مساء يوم ۲۰۲۳/٥/١٣".

وأضاف البيان: "بناءً على ذلك يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذى يشمل: وقف إستهداف المدنيين، وهدم المنازل، وأيضاً إستهداف الأفراد، وذلك فور البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار".

وختمت البيان "تحث مصر الطرفين على تطبيق الاتفاق وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معها".

ويشار إلى أن صفارات الإنذار دوّت في تل أبيب وحولون وغيرها من مستوطنات غلاف غزة قبل دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ.


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