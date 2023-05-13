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شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر يوضح لـ"دنيا الوطن" تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الهلال الأحمر يوضح لـ"دنيا الوطن" تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
الهلال الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
أكد يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، صعب في ظل الإغلاق والحصار الإسرائيلي التام لسنوات خاصة مع هذا العدوان الأخير.

وقال الخطيب خلال حديثه لـ"استديو الوطن" إن "المستلزمات الطيبة واحتياجات المستشفيات وسيارات الاسعاف من وقود وسولار كل هذا تم منعه من الدخول بالإضافة لوجود المئات حتى الأمس تجاوزوا 450 حالة مرضية المفروض تغادر القطاع للعلاج ولها مواعيد في الضفة الغريبة غير الحالات المفترض تدخل القطاع".

وتابع الخطيب أن "هذا الحصار الدائم على القطاع يخلق حالة إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة، خمس ست أيام الوضع الاقتصادي جامد مع إغلاق المدارس والجامعات والمحلات يخلق حالة من الصعوبة المالية والاجتماعية بالنسبة للعائلات الفلسطينة".

ولفت إلى أن "القطاع الإنساني والصحي في فلسطين كلها بحكم طبيعته الإنسانية يتم التنسيق مع بعضه البعض".

وأكد على أن "هناك تنسيق بالنسبة لجهاز الإسعاف من اللحظة الأولى يتم استنفار طاقمه والمتطوعين أكثر من 350 كادر اسعافي ومتطوع في الميدان بنسقو أيضاً مع الصحة والقطاع غير الحكومي وتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية، خاصة أن انتهاكات جيش الاحتلال فظيعة في الميدان قتل النساء والعائلات والأطفال وهدم البيوت".

وأوضح الخطيب أن "هناك أكثر من 33 عائلة نزحت من بيوتها فقامت إدارة الكوارث والإغاثة في جمعية الهلال بالتعامل معها، وهناك توثيق لكل الانتهاكات اللي بتم من قِبل الاحتلال، ونُعلم بها المنظمات الدولية ونحاول أيضاً معها أن نفتح ممرات إنسانية لهذه الحالات التي نريد أن تخرج خارج القطاع للعلاج أو ادخال مواد طبية، مستلزمات، وقود؛ لكي يستطيع هذا القطاع الإنساني أن يستمر بعمله".

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